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ネーションズリーグのボスニア・ヘルツェゴビナ対ルーマニアには、ユヴェントスに所属する2007年生まれのボスニア人、ケリム・アライベゴヴィッチも出場し、決勝点をアシストした。同選手にはここ数時間、チェルシーが関心を寄せているとの移籍の噂も浮上している。

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この夜のネーションズリーグで注目を集めた選手の一人が、ユヴェントスに所属する2007年生まれの攻撃的ウイング、ケリム・アライベゴヴィッチだ。ゼニツァで行われたリーグB・グループ4の第6節で、同選手のボスニア・ヘルツェゴビナ代表はルーマニア代表に2-1で勝利した。

アライベゴヴィッチはまずまずのプレーを見せ、終盤にかけて調子を上げた。ザルツブルクに所属していた同選手は前半の序盤、ペナルティーエリアのすぐ外でボールを受け、低く中央へ向かったシュートを放ったが、オットー・ヒンドリヒにセーブされた。後半にもシュートを放ったが、今度は枠を越えた。そして試合終盤には、バイラクタレヴィッチが左足でクロスバーの下へ豪快に決めた代表チームの決勝点をアシストした。

2007年生まれのアライベゴヴィッチは今季ここまで、ユヴェントスで14試合に出場している（セリエAで10試合、ヨーロッパリーグで4試合）。得点は2点で、リーグ戦と欧州でそれぞれ1点を記録。出場時間666分で、アシストも1つ挙げている。ルチアーノ・スパレッティ監督は4-2-3-1の布陣で、同選手をFWの後方の左サイドに起用してきた。今後、ユヴェントスの指揮官が3-5-2や3-4-2-1を常用することになれば、アライベゴヴィッチも適応する必要がある。

その一方で、アライベゴヴィッチはここ数時間、チェルシーの獲得候補として名前が挙がっている。夏にはアーセナルも同選手に狙いを定めていた。昨夏の移籍市場でユヴェントスがアーセナルとの獲得競争を制し、このボスニアの才能を手に入れた経緯を明かしたのは、ユヴェントスの最高経営責任者ジョヴァンニ・カルネヴァーリ本人だ。アーセナルとの競争を制した舞台裏だった。

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ケリム・アライベゴヴィッチとチェルシーを結びつける移籍の噂について、YouTubeでファブリツィオ・ロマーノが言及した。「これについて、今日あちこちで目にした話を手短にいくつか明確にしておきたい。ユーヴェに関して、多くの人がすでに出回っているアライベゴヴィッチやマッケニーの噂に触れていた。チェルシーが再びアライベゴヴィッチに関心を示していると言う人もいた」と、TuttoJuve.comが伝えている。

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ロマーノは続けた。「この話がどこから出てきたのか分からない。だが、ユヴェントスにとってアライベゴヴィッチの獲得は重要だった。現在と将来のための補強であり、ユーヴェは間違いなく彼を戦力として考えている。だから、この話がどこから出てきたのか分からない。チェルシーが過去にアライベゴヴィッチの獲得を目指していたので、結びつけられるのはある程度自然だと思う。ただ、夏にも言ったように、チェルシーは彼を育成対象の選手と見ていた。獲得してレンタルに出し、成長させるという考えで、すぐにチェルシーで重要な役割を与えるつもりではなかった」

「繰り返すが、現時点でユヴェントスにとってアライベゴヴィッチは間違いなく欠かせない選手だ。だから、この件はこれで終わりにしたい。この話がどこから出てきたのかも分からない。一方で、どこから出てきたのか想像はつく」とロマーノは締めくくった。

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要するに、ユヴェントスはアライベゴヴィッチが将来のチームを形づくる中核の一員になれると強く信じている。ユヴェントスは背番号17の獲得に多額を投じた。断れないほどのオファーが届くか、カルネヴァーリも説明したように巨額のオファーの前では誰も放出不可能ではないものの、破格のオファーが届くか、あるいは選手自身が移籍を求めない限り、アライベゴヴィッチは将来のユーヴェを築く出発点の一人と見なされている。

以下は、昨年8月2日にユヴェントスがアライベゴヴィッチの獲得を発表した際の声明全文だ。「Juventus Football Club S.p.A.は、選手ケリム・アライベゴヴィッチの競技上の権利を完全移籍で取得することで、Bayer 04 Leverkusen Fußballと合意に達したことを発表します。移籍金は3000万ユーロで、4会計年度にわたって支払われるほか、付随費用として200万ユーロがかかります。また、一定の競技上の目標を達成した場合、総額500万ユーロを上限とするボーナスが支払われます。ユヴェントスは同選手と2031年6月30日までの選手契約を締結しました」