アユブ・ウフキルが、モロッコ代表としてプレーすることを最終的に決めた。すでにオランダサッカー協会（KNVB）にもその意向を伝えており、同協会にとっては大きな痛手となる。

ウフキルは前回の代表活動期間にはU-21オランダ代表で先発していた。同代表は今月下旬、プレーオフを通じてU-21欧州選手権への出場権獲得を目指すが、ミハエル・ライツィハー監督はウフキルを起用できなくなった。

アルヘメーン・ダフブラットによると、AZのFWウフキルは水曜日の午後、モロッコを選ぶという最終決断をKNVBに伝えた。

AZのレロイ・エヒテルト監督も、ユヴェントスとのヨーロッパリーグの一戦を前にした記者会見で、選手の決断を認めた。「そのことについて彼と話しました。私はここの出身なので、まずはいつもオランダ代表の方を勧めます。でも、決めるのは彼です。アユブはモロッコへ行きます」

水曜日にはこれに先立ち、ウフキルがモロッコ代表に招集されたことが明らかになっていた。20歳のFWがモハメド・ワフビ代表監督の招集メンバーに入るのは初めてとなる。

モロッコは11月13日（金）、カサブランカでニジェールを迎える。両国は11月17日（火）にも、今度はラバトで対戦する。いずれも2027年アフリカネイションズカップ予選の第3節、第4節に当たる。

ワフビ監督率いるモロッコは、2試合で勝ち点6を獲得し、グループAの首位としてこの連戦に臨む。ウフキルにとっては、モロッコのA代表として初めてプレーする機会となる。