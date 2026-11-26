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アユブ・ウフキルが木曜日のAZで大活躍。モロッコ人選手はスパルタ・プラハ戦に後半から出場し、2得点で見事な2-4の勝利に大きく貢献した。ジッゴ・スポーツの解説者ユーリ・ムルダーとハリド・ブラールズも、このウインガーを絶賛している。

ウフキルは56分に途中出場。同じくウイングのロ・ザンジェロ・ダールが見事なゴールで同点に追いつくと、ウフキルがペナルティーエリア外からシュートを決めて2-3とした。カウンターから生まれた2-4のゴールもウフキルが挙げた。

ムルダーは「素晴らしい選手による素晴らしい2ゴールだ。残念ながら彼は……まあ、知っての通りだ」と語り、ウフキルが最近、オランダではなくモロッコの代表としてプレーする道を選んだことに言及した。2-3のゴール映像を見ながら、「あの素早い切り返しで内側に入り、DFが迫ってくるのを見て、さらに一歩踏み出している……」と称賛した。

2-4の場面では、最後に残ったDFの逆を突き、右足で豪快に決めた。「左右どちらにも抜けていけて、両足でシュートを打てる。これは本当に貴重だ。このシュートも見事に決めた。素晴らしい」

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ブラールズは、レーロイ・エヒテルド監督がウフキルを起用し続けることを望んでいる。「彼には右ウイングのポジションを勝ち取ってほしい。パタティには多くのチャンスが与えられた……ビスコフも同じだ。チームとして前に進み、結果を出さなければならない。パフォーマンスの落ち込みが大きすぎるが、この選手がいれば前に進める。彼はどんどん良くなり、プレーをゴールやアシストという結果につなげ始めている」

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ウフキルは満面の笑みでカメラの前に現れた。「最高の夜だ。心から楽しんでいる。得点してチームの力になれるのは本当にいい気分だ。それに、後半はうまく立て直せたとも言いたい。もちろん、ロッカールームで監督から説教を受けた後だけど……。最近、試合をひっくり返して勝てているのは素晴らしい」

「前半はうまくいかなかった。でも、僕たちはちゃんと全力を尽くしていた。ハーフタイムには当然、監督から厳しく言われたよ。勝ちたいし、こういう試合には勝たなければいけないからね。その後はチームとしても個人としても最高だった。本当にうれしい。素晴らしいよ」

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「ヨーロッパリーグであんなゴールを決められるなんてね。それにローチェのゴールも、見事だっただろう？ 素晴らしいよ。とにかく最近はいい日々が続いているし、さらに良くなってほしい。どの試合でもすべてを出し切るつもりだ」

ファンと勝利を祝ったことも、ウフキルは「素晴らしい」と表現した。「今日はすべてが最高だった。『素晴らしい』と何度でも言えるけど、とにかく全部が最高だった」。インタビューを終えたウフキルには、スタジオの出演者から再び称賛の声が上がった。

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司会のワイツェ・ファン・デル・ホートは「なんていい青年なんだ。素晴らしいじゃないか。見ていてうれしくなるよ」と語った。ムルダーも「目がきらきらしている。『欧州カップ戦でプレーしたんだ！』と言わんばかりにね」と続けた。シャルケ04のテクニカルディレクターを務めるムルダーはそう話した。