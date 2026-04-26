アヤックスU-19の選手が波紋を呼んでいる。ウィインダルもローザも真剣に受け止めていない。「俺の方が上だ」

エターナル・バロンは土曜の夜、TikTokライブで「ルーカス・ローザやオーウェン・ワインダルより自分の方が優れている」と発言。アヤックスU-19のフォワードである彼は、元チームメイトのジュウェンスリー・オンスタインとの配信でこう語った。この発言にサポーターは不快感を示している。

右ウィングのバロンは、元チームメイトとのライブ配信で「ルーカス・ローザやオーウェン・ワインダルより自分が上」と発言。

この発言はXで波紋を呼び、1軍デビュー前のバロンがなぜこう発言するのかと疑問の声が上がっている。

「そんな傲慢さはごめんだ。即刻放出だ」とあるユーザーがコメント。「ローザに完敗するだろう」「変な発言だ。ヨング・アヤックスでもプレーしていない。契約を即破棄すべき」との声も。

Ajax Showtimeは2025年12月、バロンは「取扱説明書が必要な選手」と内部で呼ばれていると報じていた。

「サッカー、そしてアヤックスでは、ボールをうまく蹴れるだけでは不十分だ。これが彼の出場時間が少ない理由だと説明されていた。バロンのメンタリティや振る舞いについては、これまで多くの議論がなされてきた。」

同メディアは「彼はたびたびトラブルを起こし、ベンチ入りやメンバーから外された。扱いにくいながら、決して手に負えないわけではない」と指摘した。

バロンは2022年にスパルタのユースから加入。今季はアムステルダムのU-19で途中出場が中心だ。2027年夏まで契約があるが、海外複数クラブが注目している。







