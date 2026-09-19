マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、アヤックスがエクセルシオールと2-2で引き分けた土曜夜、失望を味わった。だがGKは今、5日後に「自身の」ヨハン・クライフ・アレナでオランダ代表と対戦するドイツ代表での復帰に完全に集中できる。テア・シュテーゲンは、1年以上を経て代表チームに戻れることをとりわけ喜んでいる。

「これは僕にとって大きな意味がある」と、復帰について満面の笑みで語るテア・シュテーゲン。「ええ、本当にとても大きい。ここまでの道のりで苦しんだ。僕はいつもベストを尽くし、自分の最高の姿を見せようとしているし、こうして復帰できるのがうれしい。サッカーをするすべての子どもにとって、母国のためにプレーするのは夢なんだ」

「この2年はいつもプレーできたわけではなかったから、なおさらだ。ドイツで自分がどう扱われているかも、僕にとってはとても大きな意味がある」と話し、テア・シュテーゲンはとりわけユルゲン・クロップ代表監督に感謝している。

一方で、テア・シュテーゲンとは対照的に、ティロ・ケーラーとユリアン・ブラントはクロップの44人のメンバーに招集されなかった。特にブラントの不在は目を引く。「ユレは素晴らしい仕事をしている」と、テア・シュテーゲンはチームメートを称賛した。「でも、それを決めるのは僕じゃない。まったくね」

「ユルゲン・クロップはすべての選手を細かく分析していると思う。今はかなり大きなグループもある。彼はどこで彼を見つけられるか分かっている。 ユレは素晴らしいよ」

「この調子を維持できれば……。もちろんユルゲン・クロップは常に最高の選手を探さなければならない。 ユレは僕たちにとって違いを生み出せる選手だ」とテア・シュテーゲン。オランダ代表との一戦の後には、アウクスブルクで行われるギリシャ代表とのホームゲーム（9月27日）も控えている。



