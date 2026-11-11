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マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、ドイツ代表でマヌエル・ノイアーの陰に隠れて過ごした10年間、強い不満を感じていたと認めた。ユルゲン・クロップ新監督の下でようやく正GKの座をつかんだアヤックスのGKは、長年にわたり第2GKであり続けたことによる精神的な負担を振り返った。

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舞台裏で募った不満

10年以上にわたり、ドイツ代表GKの序列は事実上変わらなかった。クラブでは一貫して優れたプレーを見せていたにもかかわらず、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンはマヌエル・ノイアーとの、どうしても勝てない争いを続けていた。ノイアーが正GKの座を守る間、テア・シュテーゲンは後継者と目されながら、いつまで待てばいいのか分からない状況に置かれていた。その状況に、人知れず怒りを覚えることもたびたびあったと認めている。ライバルを支えながら、その座を自分のものにしたいという葛藤は、代表でのキャリアを通じてつきまとった。

「時には人知れず拳を握りしめることもあったか？ 誰にも聞かれないところで悪態をつくこともあったか？ もちろんだ！ 自分の方がチャンスにふさわしかったかもしれないと思う瞬間もあった」。シュポルト・ビルトにそう明かしたと、スカイ・ドイツが伝えている。

ノイアーの陰から抜け出して

ノイアーが度重なる負傷に苦しんだことで、テア・シュテーゲンにはついにドイツ代表の正GKの座をつかむ道が開けた。長年にわたり出番を待ち続けたアヤックスのGKは、クロップ監督の下で正式に代表の正GKを任された。ドイツ代表のGKには大きな世代交代が訪れた。

テア・シュテーゲンにとって、正GKを任されたことは大きな安堵につながっている。代表のコーチングスタッフから揺るぎない信頼を得られるようになったからだ。「これほど信頼されていると感じられるのは、本当にうれしい。コンディションが整っていれば、自分がチームの力になれると示してくれている」と語った。

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テア・シュテーゲン、ワールドカップ欠場の失意

クロップ体制への移行は大きな変化だ。特に、テア・シュテーゲンは2026年ワールドカップを逃す失意を味わっていた。ようやく最後方からチームを率いることになると期待していたが、最終的には試合に臨むためのコンディション不足が響いた。代表に復帰したのは、9月に行われたクロップ監督の初陣、オランダとの1-1の引き分けの時だった。テア・シュテーゲンにとっては2025年半ば以来の代表戦出場となった。

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負傷に苦しんだ後、最高レベルでプレーするための身体的な準備が整っていなかったと認めている。「大会前は長い間、ついに自分の番が来たと感じていた。本当に、ピッチに立つためなら何でもしたかった。でも結局、そのリスクは冒せない。健康上の理由もあるし、チームメイトへの敬意からでもある」と振り返った。

ドイツ代表のライバル同士にある深い敬意

ドイツ代表の正GKの座を懸けて長年激しく争ってきたが、テア・シュテーゲンはそのライバル関係を脇に置き、同胞を最大限に称賛した。バルセロナのGKは、バイエルンの象徴的存在であるノイアーが代表での長きにわたる活躍を通じて築いた偉大な功績と揺るぎない存在感を認めた。

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「彼はおそらく史上最高のGKの一人だ。代表でも非常に高い評価を得ていたし、それは当然のことだ。それでも、ある程度の競争が、実際にプレーするGKを成長させると思う。僕たちもそうだった」とテア・シュテーゲンは語った。