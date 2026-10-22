アヤックスが木曜夜にアタランタを2-0で下した後、マルコス・レオナルドがアムステルダムでの苦しいスタートについて率直に語った。試合中にヴィム・キーフトから厳しい批判を受けたブラジル人ストライカーは、Ziggo Sportのサム・ファン・ロイエンとのインタビューで、得点不足やトル・アロコダレとのポジション争い、オランダ到着時のコンディションについて話した。

アヤックスは途中出場のトルとアブデラ・ウアザンのゴールでカンファレンスリーグ初勝利を挙げたが、マルコス・レオナルドにとっては再び悔しい夜となった。先発した同選手は決定機を逃し、66分に交代した。「まず、今日の勝利を神に感謝したい」と、ブラジル人FWは前向きに語り始めた。

「とても難しい試合になると分かっていた。でも幸い、チームは集中力を持って、エネルギッシュに試合に入れた。それで勝ち点3を獲得できた」とマルコス・レオナルドは続けた。23歳のブラジル人FWは、自身にはまだ大きな改善の余地があると認識している。「僕はセンターフォワードで、いつもゴールを決めたいと思っている。でも残念ながら、ここでのスタートは最高のものとは言えなかった」

それでも、マルコス・レオナルドはゴールから遠ざかっていることをそれほど心配していない。「懸命に努力すれば良くなって、またゴールを決められると信じている」と語る。「僕は23歳で、これまでのキャリアで100ゴール以上を決めてきた。だから、突然ゴールの決め方を忘れたわけじゃない」

ストライカーは、アヤックスでいずれ本来の調子をつかめると強く信じている。「時間がたてば状況は良くなり、最終的には調子が上がって、アヤックスのためにたくさんゴールを決められると確信している」と強調した。一方で、アタランタ戦で途中出場からゴールを決めたライバルのトルは、ますます存在感を強めている。

マルコス・レオナルドは、そのライバルについて称賛の言葉だけを口にした。「トルは素晴らしい青年だ。チームにたくさんの前向きなエネルギーをもたらしてくれるし、毎日明るく、意欲を持って練習場に来る」と話す。「僕たちが2人とも試合に出てゴールを決めたいと思うのは当然だ。でも健全な競争だし、最終的にはアヤックスにとってプラスにしかならない」

ファン・ロイエンは、マルコス・レオナルドがアヤックス加入時に体重過多だったという報道についても尋ねた。「ここに来たとき、僕はブラジルでの休暇から戻ったばかりで、30日間まったく何もしていなかった。家族と過ごし、休暇を楽しんでいたんだ」とFWは説明した。

「そのため、最初は適応するのが少し難しかった。サッカーのテンポが速い欧州に再び慣れる必要があったし、フィジカル面でもベストの状態ではなかった。でも、最高のコンディションに少しずつ近づいていると思う。近いうちに、たくさんのゴールとアシストでチームに貢献したい」