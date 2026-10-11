トル・アロコダレは土曜日のNEC戦でのゴール後、カスパー・ドルベリのユニフォームを掲げた。試合後、この長身FWは、そのアイデアを誰から授かったのかを明かしている。ドルベリは最近、ひざに重傷を負い、数カ月にわたってリハビリを行わなければならない。

トルは空中戦でペール・スフールスに競り勝ち、これで今季7点目を記録した。その後、アヤックスのFWはゴール裏で背番号9、ドルベリの名前が入ったシャツを手に取り、ファンに向けてそれを掲げた。

「カスパーは本当に優しくて、いい人なんだ。そして僕たちにとってものすごく重要な選手でもある。負傷者は何人もいるけど、彼の状況は少し違う。練習中に大ケガをしたい人なんて誰もいない。まして代表ウィーク中ならなおさらだ」とトルはESPNにため息交じりに語った。

上向きの流れをアヤックスでつかんだように見えたドルベリにとって、それは大きな打撃となった。「こんなことは誰にも起きてほしくない。彼を励ますための僕なりのやり方だった。そしてファンにも、同じようにそうしてほしいと示したかった」とアヤックスの前線の軸は話した。なお、このトリビュートは自身の発案ではなかったという。

「アイデアはヴィクター・オシムヘンからだった」と、トルはNEC戦の1-1ドロー直後に明かした。「この1週間、ナイジェリア代表で一緒にいた時に、ドルベリのために何かをすべきだと彼が僕に話してくれた。彼にはまだお礼を言わないといけないね」

もっとも、このゴールは勝ち点3にはつながらず、トルは落胆した。「フラストレーションのたまる夜だった。ホームではこういう試合は必ず勝たないといけない。勝っていれば、もっとこのゴールを楽しめていたはずだ。でも今は後味が悪い。この得点は今となっては重要じゃない」