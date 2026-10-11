トル・アロコダレは土曜日のNEC戦でゴールを決めた後、カスパー・ドルベリのユニフォームを掲げた。試合後、この長身FWは、そのアイデアを誰から授かったのかを明かしている。ドルベリは最近、重い膝の負傷を負い、数カ月にわたってリハビリを強いられることになった。

トルは空中戦でペール・スフールスに競り勝ち、これが今季7点目となった。その後、ゴール裏で背番号9、ドルベリの名前が入ったシャツを手に取り、続けてそのユニフォームをファンに向けて掲げた。

「カスパーは本当に優しくていいやつだ。それに、僕たちにとってものすごく重要な選手でもある。負傷者は何人もいるけど、彼の状況は少し違う。練習中に大ケガをしたいなんて思う人は誰もいない。しかも代表ウィーク中となればなおさらだ」と、トルはESPNにため息交じりに語った。

アヤックスで再び上向きになっているように見えたドルベリにとって、それは大きな打撃だった。「こんなことは誰にも起きてほしくない。これは彼を励ます僕なりのやり方だった。そして、ファンにも同じようにしてほしいと示したかったんだ」と話したアヤックスのセンターフォワードは、このトリビュートのアイデアを自分で思いついたわけではなかった。

「このアイデアはビクター・オシムヘンから来た」と、トルはNEC戦の1-1ドロー直後に明かした。「先週、ナイジェリア代表で一緒だった時に、ドルベリのために何かをすべきだと彼に言われたんだ。そのことは、まだ彼に感謝しないといけないね」

結局、このゴールは勝ち点3獲得には十分ではなく、トルを落胆させた。「フラストレーションのたまる夜だった。ホームではこの試合は常に勝たないといけない。勝っていれば、もっと楽しめていたはずだ。でも今は後味が悪い。このゴールは今は重要じゃない」