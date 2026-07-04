ディース・ヤンセはアヤックス復帰戦を満足そうに振り返った。20歳のDFは土曜、FCフローニンゲンへのレンタルから戻り、パナシナイコスとの親善試合（1-3で敗戦）で初めてピッチに立った。試合後、ミシェル監督率いる新スタッフへの信頼を語った。

彼は「プレシーズン初戦ではフィジカル的な刺激が不可欠で、今回はまだ数回スプリントをこなす必要があった」とクラブメディアに語った。

1－3で敗れたが、ヤンセは手応えを語った。チームは練習で学んだ原則をすぐに実践しようとしているという。 「練習で学んだ戦術やプレーをすぐに実践しようとしている。浮き沈みはある。1－3で負けるのは悔しいが、ポジティブな要素は持ち帰れる。改善点に焦点を当てて取り組んでいく」

レンタル移籍先のFCフローニンゲンから戻ったばかりであり、アムステルダムでの日々はまだ現実味に欠けるという。「突然チームを離れ、数回しか会わなかった仲間と今また一緒にいるのは不思議な気分だ」と語った。

同時に、チームメイトと再び練習できることを楽しんでいる。「みんなにまた会えて嬉しいし、前向きなエネルギーを持って練習に打ち込めるのが楽しいよ。」

レンタル期間については「とても有意義だった」と振り返る。FCフローニンゲンでは出場機会が増えただけでなく、一人暮らしを通じてピッチ外でも成長できたという。「初めて本当に一人暮らしを始め、新しい人脈を作らなければならなかった。自然と大人になるスピードが速くなるんだ。たった1年で、それはあっという間に起きたよ」

ミシェル監督やスタッフとの連携にも前向きだ。新監督のサッカービジョンには感銘を受けているが、コミュニケーションにはまだ慣れる必要があるという。 「彼らはサッカーについてユニークなアイデアを持っています。英語が壁になって考えを伝えるのは難しいですが、アイデアそのものはしっかりしています。きっとうまくいくでしょう。トレーニングはハードで、フィジカル面でもハイペースですが、良いことばかりです。」

新シーズンに向けては、196cmのDFとして機動性と前線へのカバー力を高めることが個人目標だ。「試合で『ここで前線に出れた』と感じた場面が2回あった。実際に実行できなかったかもしれないが、その瞬間を活かすことが大切。そうすれば、より完成されたディフェンダーになれる」。