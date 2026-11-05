アヤックスDFをウィム・キーフトが批判「愚かなだけでなく、無責任だ」

アヤックスはミッティラン戦で0-1のリードを保って前半を終えようとしていたが、ティロ・ケーラーへのファウルが疑われるプレーから同点ゴールを許した。アヤックス側の激しい抗議にもかかわらず、ポーランド人主審とVARは得点を認めた。解説者のロナルド・デ・ブールとヴィム・キーフトは審判団の判定に理解を示し、ケーラーの対応を問題視している。

前半30分を少し切ったところで、フライデー・エティムが裏へ送り出された。ナイジェリア人FWはアヤックスのDFケーラーを倒してそのまま進み、マルク・テア・シュテーゲンをかわして同点ゴールを流し込んだ。

アヤックスの選手たちはすぐさまパヴェウ・ラチュコフスキ主審に詰め寄った。主審はVARのパヴェウ・プスキトと短く協議したが、VARもエティムのプレーをファウルとは判断せず、ラチュコフスキ主審はすぐにプレーを続行させた。

ジッゴ・スポルトの実況担当ヨハン・ファン・ポラーネンは判定に納得がいかず、「疑惑の残るゴール」と評した。「最初はファウルだと思った」と、デ・ブールは少し後に語った。「でも映像を見ると、ケーラーが何をしようとしたか分かる。あのナイジェリア人FWをブロックしようとしたが、相手はその脇を抜けていった。ケーラーも相手を止めようと手を使っている」

「ここで相手を止めようとしているが、脇を抜けられている」。デ・ブールは同点ゴールのスロー映像を見ながら分析した。「手も下ろしている。そして本人も感じたんだ。『間に合わない。なら、倒れてしまおう』と。」

「笛が吹かれていたら、誰もが『そうか』と言っただろう。でも、実際には単純に愚かな守備だったと思う。ブロックすることを選んだが、完全に判断を誤った」とデ・ブールは結論づけた。

キーフトも「愚かなだけでなく、非常に無責任だ。あの位置にいるなら、もっと的確に判断しなければならない。今回のように、相手がそのままゴール前に出てしまうのだから」と続けた。

なお、アヤックスは後半、10人のミッティランを相手に戦うことになる。ハーフタイムの数分前、セントラルMFのケル・ヴェッチェンがアブデラ・ウアザンへのファウルで2枚目のイエローカードを受けた。