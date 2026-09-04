AZは、ヨハン・クライフ・スハール制覇とエールディビジ開幕4試合での勝ち点12により、今季を驚異的な形でスタートさせた。そうした中、レーロイ・エフテルドが木曜日、ESPNによって8月の月間最優秀監督に選出されたのも驚くことではなかった。57歳のアムステルダム出身指揮官はさらなる高みを見据え、リーグ優勝を本気で狙う考えを口にしている。

ヨハン・クライフ・スハールでPSVに0-4で勝利した後、エールディビジではADOデン・ハーグ（2-0）、FCユトレヒト（1-4）、フォルトゥナ・シッタート（0-2）、ゴー・アヘッド・イーグルス（5-2）を立て続けに下した。これにより、AZは今季ここまで勝ち点を1つも落としていない唯一のエールディビジのチームとなっている。

「そうだね、とにかくできるだけ長く優勝争いに加わっていたい。今首位にいるなら、もちろん首位で終わりたいよ」とエフテルドは語る。そこでインタビュアーのケネス・ペレスから、優勝が目標なのかとストレートな質問を受けた。「そうだと思うよ。もっと安定したチームになっていけたら素晴らしい。それを毎試合示せるようになればね」

「勝たなければいけない試合は、しっかり勝たないといけない」とエフテルドは続けた。「それを彼らに実現させられて、彼ら自身もそれを信じるようになればいい。僕が必死になって信じているだけじゃなく、彼ら全員が僕と一緒に進んでくれれば、このチームにはできるだけ上まで行けるだけの良い戦力がある」

「そして、それができて、終盤戦でもまだ争いに残っていればね。そこが大事なんだ。残り7、8試合の時点でまだそこにいられれば、その先はすべての試合が決勝になる。それは素晴らしいことだよ」

「いずれは、そう口に出せないといけない。『首位にいるから、それは言わない』なんてことは僕は言わない。そういうのは僕の性格じゃない。ただ、全員が同じ考えでいなければならない。今朝もスタッフにそう話したよ。当然のことじゃないからね」

「でも、どこでも少しずつ積み上げていって、可能だという感覚をさらに生み出していこうとするべきだ。エールディビジ全体を見渡して、うちの戦力を見れば、僕はこう思うんだ。『ああ、いいよ。かかってこい！』ってね。もちろん何度か痛い目にも遭うだろう。でも、それでいい」

「厳しいものをぶつけられることもあるだろうし、それも構わない。でも、こういう戦力があるなら、いずれは優勝を目指さないといけない」とエフテルドは締めくくった。AZは日曜日、フリースラントでscヘーレンフェーンと対戦する。エフテルドはHFCハールレムから移籍した後、1992年から1997年までの5年間、同クラブでプレーしていた。

リーグ優勝争いにおいて、AZが通常対抗することになるのは伝統的なトップ3、すなわちPSV、アヤックス、フェイエノールトだろう。フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴーは、自身は優勝を目指すとは一度も口にしていないと強調し、期待をやや落ち着かせた。「でも、今のチームにはとても大きな信頼を寄せている」