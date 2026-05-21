アヤックス、FCフローニンゲンを圧倒しプレーオフ決勝進出

アヤックスが欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ決勝に進出した。オスカル・ガルシア監督率いるチームは、FCヴォレンダムのクラス・スタディオンで行われたFCフローニンゲン戦を2-0で制し、カンファレンスリーグ第2予選進出の可能性を残した。決勝は日曜日にFCユトレヒト対SCヘーレンフェーンの勝者と戦う。

試合開始直後からアムステルダムのチームが優位に立った。アヤックスはフローニンゲンのプレスの中でも軽快にパスを回し、序盤からスティーブン・ベルグイス、ウォウト・ウェグホルスト、ミカ・ゴッツがチャンスを作った。特にゴッツは14分、クロスバー直下を叩く見事なシュートで先制したかに見えたが、オフサイド判定で得点は取り消された。

10分後、ゴッツの右クロスをファーサイドのクラッセンが頭で合わせ先制。ベテランMFの貴重な一撃だった。

1-0後もアヤックスが試合を支配。フローニンゲンはほとんど脅威を与えられず、前半を終えて1点差だったのは幸運だった。ヴェグホルストには決定機が訪れたが、ピールスマンのブロック、そして至近距離からのシュートもGKヴァッセンに阻まれた。

後半もアヤックスが圧力を維持し、中盤を支配してフローニンゲンの攻撃を許さなかった。ビルドアップの稀なミスから生まれたカウンターが唯一のチャンスだった。

57分、クリアボールがジョーティ・モキオの前に落ちると、約17mからワンタッチでニアに流し込み2-0。試合を決めた。

後半半ば、フローニンゲンはブリンヨルフ・ウィルムソンがGKパエスのミスを突いて得点を挙げ、一時流れを掴んだ。しかしVARでオフサイド判定となりゴールは取り消され、2点差のまま。

終盤にはゴッツと途中出場のマヘル・カリゾが追加点のチャンスを作ったが、ヴァッセンが防いだ。アヤックスの勝利は揺るぎなく、欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ決勝進出を決めた。