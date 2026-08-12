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imago-sport-1080397707.jpgPro Shots
Bart DHanis

翻訳者：

アヤックス、FCバルセロナの選手をフリーで獲得へ

移籍情報
アヤックス

アヤックスがバルセロナから左サイドバックのジョフレ・トレンツをフリーで獲得したい考えを持っていることが、De Telegraafの報道で分かった。これに先立ち、Mundo Deportivoはアヤックスがトレンツをレンタルで獲得すると伝えていた。

バルセロナは当初からレンタル移籍に前向きだった。クラブはこの年代別代表選手に大きな将来性を見ており、他クラブで経験を積ませたいと考えていたためだ。しかし現在、アヤックスは完全移籍での獲得を望んでいることが明らかになった。

当初、アヤックスはトレンツに対して移籍金を支払わない。ジョルディ・クライフが、出来高ボーナスを組み込んだスキームを考案したという。最終的に移籍金は600万ユーロまで膨らむ可能性がある。

19歳のレフティーが結果を残せなかったり、負傷したりした場合、アヤックスはこの逸材に対して何も支払わない。

トレンツはバルセロナ内部で高く評価されており、プレシーズンでもハンジ・フリックからあらためて大きな信頼を得ていた。2週間前にはバーミンガムとの親善試合で左サイドバックとして先発していた。

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ただ、カタルーニャでは競争が激しく、来季にトップチームで継続的な出場機会を得る見通しは乏しかった。

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