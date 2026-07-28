ザカリア・オウアザネがアヤックスを退団することが、火曜日に自身のインスタグラムへの投稿で明らかになった。 デ・テレグラーフのマイク・フェルウェイは月曜日、現在プレシーズンで大きな印象を残しているアブデラ・オウアザネの兄弟が、FCトゥウェンテとヘラクレス・アルメロの下部組織でプレーすることになると伝えていた。

「11年にわたる素晴らしい年月を経て、私にとって単なるスポーツをする場所以上の存在だったクラブに別れを告げる時が来ました。9歳の少年が大きな熱意を持ってピッチに足を踏み入れたことから始まり、かけがえのない経験や友情、そしてこれからもずっと大切にしていく素晴らしい思い出に満ちた時間へとつながっていきました」と、退団するストライカーはインスタグラムにつづっている。

「この決断は決して簡単なものではありませんでした。アヤックスは常に私の人生の重要な一部だったからです」と、ザカリア・オウアザネは感謝の言葉の中で強調した。「長年にわたって支えてくれた皆さんに感謝したいです。監督やチームメート、スタッフまで、皆さんはピッチ内外での私の成長に関わり、人として成長する手助けをしてくれました」

「アヤックスはこれからも私の心の中で特別な場所を占め続けますし、ここで過ごした時間を大きな感謝とともに振り返っています。クラブと、それに関わるすべての人たちの未来が最良のものになることを願っています」と、このアヤックスの選手はアヤックスのサポーターに向けたメッセージを締めくくった。

ザカリア・オウアザネは昨季、度重なる負傷の影響もあって、ヨング・アヤックスでエールステ・ディヴィジに13試合出場。1ゴールを記録した。