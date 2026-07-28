ザカリア・ウアザネがアヤックスを退団することが、火曜日に本人のインスタグラムへの投稿で明らかになった。『デ・テレフラーフ』のマイク・フェルウェイは月曜日、現在プレシーズンで大きな印象を残しているアブデラ・ウアザネの兄弟が、FCトゥウェンテとヘラクレス・アルメロの下部組織でプレーすることになると伝えていた。

「11年間の素晴らしい日々を経て、自分にとって単なるスポーツの場以上の存在だったクラブに別れを告げる時が来ました。9歳の少年が大きな情熱を胸にピッチに立ったところから始まり、かけがえのない経験や友情、そしてこれからもずっと大切にしていく美しい思い出に満ちた時間へとつながっていきました」と、退団するストライカーはインスタグラムにつづっている。

「この決断は決して簡単なものではありませんでした。アヤックスはいつだって自分の人生の大きな一部だったからです」と、ザカリア・ウアザネは感謝の言葉の中で強調した。「長年にわたって自分を支えてくれたすべての人に感謝したいです。監督やチームメート、スタッフまで、皆さんがピッチ内外での自分の成長に関わり、人として成長する助けになってくれました」

「アヤックスはこれからもずっと自分の心の中で特別な場所を占め続けますし、ここで過ごした時間を大きな感謝とともに振り返っています。クラブと、そこに関わるすべての人の今後の幸運を祈っています」と、このアヤックスの選手はアヤックスのサポーターへのメッセージを締めくくった。

ザカリア・ウアザネは昨季、度重なる負傷の影響もあって、ヨング・アヤックスでエールステ・ディヴィジ13試合に出場。1ゴールを記録した。

このアタッカーは昨年、レアル・マドリー行きが近づいているように見えたが、その移籍は実現しなかった。アヤックスとの契約は2027年夏までとなっていた。