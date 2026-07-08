アヤックス、通算246試合出場選手を練習に参加させる

『Voetbal International』などによると、ヨエル・フェルトマンがアヤックスで練習に参加している。アヤックスで通算246試合に出場した34歳のDFは、最近ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンをフリーで退団し、アムステルダムでコンディションを維持している。

2001年にアヤックスユースに入団し、トップチームで8シーズンプレー。2020年に100万ユーロでブライトンへ移籍し、6シーズンで191試合に出場した。

プレミアリーグでの6年間は夢だった。評価されているが、新たな冒険に挑みたい。将来が楽しみで、情熱は今も燃えている」と、フェルトマンはプレミアリーグのクラブを去る際に語った。

現在はフリーエージェントとして新クラブを探しており、その間、ヨング・アヤックスでコンディションを維持している。ドイツやスペインからも問い合わせがあり、オランダ復帰も真剣な選択肢の一つだ。

本人は最近、アヤックス復帰の噂を否定。妻ナオミがアムステルダム移住に反対という報道も「デタラメ」と一蹴した。

「僕のことなら好きに書いていい。でも家族のことを書くなら……」と憤った。

6月中旬には、妻がアヤックス復帰を望んでいないという根強い噂に対し、SNSで皮肉を込めて反論した。「ハハハハハハ、俺がサンタクロースだってか。フェイクニュースだ。」