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Rian Rosendaal

翻訳者：

アヤックス、通算246試合出場選手を練習に参加させる

移籍情報
アヤックス

『Voetbal International』などによると、ヨエル・フェルトマンがアヤックスで練習に参加しているアヤックスで通算246試合に出場した34歳のDFは、最近ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンをフリーで退団し、アムステルダムでコンディションを維持している。

2001年にアヤックスユースに入団し、トップチームで8シーズンプレー。2020年に100万ユーロでブライトンへ移籍し、6シーズンで191試合に出場した。

プレミアリーグでの6年間は夢だった。評価されているが、新たな冒険に挑みたい。将来が楽しみで、情熱は今も燃えている」と、フェルトマンはプレミアリーグのクラブを去る際に語った。

現在はフリーエージェントとして新クラブを探しており、その間、ヨング・アヤックスでコンディションを維持している。ドイツやスペインからも問い合わせがあり、オランダ復帰も真剣な選択肢の一つだ。

本人は最近、アヤックス復帰の噂を否定。妻ナオミがアムステルダム移住に反対という報道も「デタラメ」と一蹴した。  

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「僕のことなら好きに書いていい。でも家族のことを書くなら……」と憤った。

6月中旬には、妻がアヤックス復帰を望んでいないという根強い噂に対し、SNSで皮肉を込めて反論した。「ハハハハハハ、俺がサンタクロースだってか。フェイクニュースだ。」

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