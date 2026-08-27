トリスタン・ホーイヤーが正式にロンメルSKの選手となった。アヤックスは木曜日、公式チャンネルを通じて、21歳のDFをベルギーのクラブへ売却したと発表した。この移籍は以前から取り沙汰されていた。ホーイヤーはロンメルと2028年半ばまでの契約を結んでいる。

アヤックスとロンメルは少し前の時点で、DFに対する移籍金約50万ユーロで合意に達していた。しかしその後、ホーイヤーとベルギーのクラブの交渉は難航し、当初はこの取引が破談になるようにも見えていた。

だが、最終的に状況は変わった。デ・テレフラーフは先週末、この移籍が再び実現に近づいており、関係者がほぼ最終合意に達したと報じていた。そして今回、正式決定となった。

ホーイヤーはアヤックスのトップチームで13試合に出場し、加えてヨング・アヤックスでも50試合に出場した。昨季はPECズヴォレにレンタル移籍し、公式戦通算25試合に出場した。

ホーイヤーは水曜日、インスタグラムを通じてすでにアヤックスのファンに別れを告げていた。「長年を経て、僕のアヤックスでの時間に終わりが来る」とホーイヤーは書き出した。文章には、アムステルダムでの時間のさまざまなハイライトをまとめた動画も添えられていた。

「11歳の少年として下部組織に入った時、夢は1つだけだった。いつかトップチームにたどり着くこと。F-Sideの小さなファンだった自分が、最終的にアレナで自らアヤックスのシャツを着ることができたのは、なおさら特別なことだ」

「僕の歩みの一部になってくれたすべての人に感謝しているし、この素晴らしいクラブでプレーできたことを誇りに思う。時にはクラブへの愛を失うことなく、人々に失望することもある」。ホーイヤーはこのように小さな皮肉も添えた。誰を指していたのかは明らかにならなかった。「永遠にアヤクシードだ」

ロンメルでホーイヤーは、アヤックスからベルギーのクラブへレンタルされているドン＝アンジェロ・コナドゥのチームメートとなる。ロンメルは現在、ジュピラー・プロ・リーグで8位につけている。