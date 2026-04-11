アヤックス、移籍間近：選手が800万ユーロで退団へ

チュバ・アクポムがアヤックスからイプスウィッチ・タウンへ完全移籍する可能性が高まっている。30歳のストライカーは今シーズン同クラブへレンタル中だが、イプスウィッチが昇格すれば買い取り義務が発生する。土曜にノリッジ・シティを2-0で下し、イプスウィッチは現在2位につけている。

アクポムは2023年、ミドルズブラから1200万ユーロ超でアヤックスへ移籍。その後68試合で23ゴール4アシストを記録した。

2025年冬にはリールOSCへ半年レンタルされた。昨夏ヨハン・クライフ・アレナに復帰したが、再びレンタルされ、今回はイプスウィッチへ。

今シーズン終了後はアムステルダムへ戻る予定だが、イプスウィッチがプレミアリーグへ昇格すれば800万ユーロで完全移籍となる。その可能性は高まっている。

土曜の試合ではアクポムがベンチスタートながらチームはノリッジに2-0で勝利。前日にミルウォールがウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンと0-0で引き分けたため、イプスウィッチは現在2位をキープしている。

この位置でシーズンを終えればプレミアリーグに自動昇格する。首位コヴェントリーとは10ポイント差、3位ミルウォールとは2ポイント差だが、イプスウィッチは両チームに対しまだ2試合消化試合が残っている。

このままいけば今夏、アムステルダムに移籍金が支払われる可能性は高まっている。ただし、イプスウィッチがこの契約を喜んでいるかは疑問だ。今季アコプムは公式戦29試合（先発9）に出場し、2得点1アシストにとどまっている。