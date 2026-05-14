「アヤックス、移籍金なしで放出したトップタレントの買い戻しを目指す」

ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、アヤックスはベンデグーズ・コヴァチを説得し、早期復帰を目指している。同氏によれば、ユヴェントスやチェルシーも注目する18歳ストライカーは、昨夏フリーでアムステルダムからアルクマールへ移籍したばかりだ。

2007年生まれのフォワードは今シーズン「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」で14試合8得点をマークし、着実に成長している。

この活躍が評価され、先日AZトップチームデビュー。カンファレンスリーグのシャフタール・ドネツク戦（2-2）ではアシストを記録した。

ディ・マルツィオ氏によると、ユヴェントスも熱心に注目しており、チェルシーもレッドブル・ザルツブルクとの提携を検討しながら成長を見守っている。

AZは Kovácsの早期流出を避けたい考えで、契約延長交渉を進めている。現契約は2028年半ばまでだ。

3月には『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』が、アストン・ヴィラ、ボルシア・ドルトムント、スポルティング・リスボンも注目していると伝え、同紙は彼を「ハンガリーのイブラヒモビッチ」と称した。

コヴァチスはUEFAユースリーグやAZユースで大きく活躍した。急速な成長でハンガリー代表にも選ばれている。