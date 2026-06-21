アヤックス、獲得失敗：ポルトガル人FWはリスボンを選択

スポルティング・リスボンは16歳FWマルティム・リベイロとの契約延長に成功した。アヤックスの関心が報じられていたが、当面は母国に残る。

Ajax ShowtimeとA Bolaは先日、アムステルダムのクラブがこのトップクラスの攻撃的才能に関心があると報じていた。同選手は昨シーズン、スポルティングU-17で26試合11得点をマークしている。

リベイロはクラブと初のプロ契約を結んだ。彼はインスタグラムに「夢が叶った。スポルティングとの初プロ契約に誇りを持つ」と投稿した。

「無条件のサポートと、この瞬間を実現させてくれた家族に感謝します。また、クラブや、この道のりに関わってくれたすべての人にも感謝します。これからは、このユニフォームのために全力を尽くす時です」とリベイロは語った。

彼は、この夏500万ユーロでFCアウクスブルクへ移籍したロドリゴ・リベイロの5歳下の弟で、昨季はレンタルでバイエルンでプレーした。

「兄の足跡をたどり、さらに上を目指したい」とマルティムは語る。「最大の夢は、スポルティングでチャンピオンズリーグを制することだ」

アヤックスは先日、ベイリー・ライスの獲得にも失敗した。ライスはアムステルダムからのオファーを断り、レンジャーズFCに残留した。一方、同クラブはASモナコのDFカイオ・エンリケの獲得で補強を進める見通しだ。