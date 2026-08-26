アヤックスがイヴ・ビスマに関心を示している。そう伝えたのは、ジャーナリストのラサナ・カマラ氏がXに投稿した内容だ。ビスマの代理人であるミカエル・ンチョ氏は、その投稿をすでに共有しており、事実上それを認めた形となっている。

カマラ氏によれば、アヤックスはビスマ獲得レースに参戦したという。29歳の守備的MFは、トッテナム・ホットスパーとの契約が満了したため、この夏からフリーとなっている。

なお、同記者によると、ビスマに目を付けているのはアヤックスだけではない。イスタンブール・バシャクシェヒルとセルティックも、同選手に関心を示しているという。

ビスマは2016年、リールOSCがマリから欧州へ連れてきた。フランスの同クラブでは最終的に公式戦55試合に出場した。

2018年にはブライトン＆ホーヴ・アルビオンが、ほぼ1700万ユーロで同選手を獲得。そこでマリ代表MFは最終的に4年間で124試合に出場した。

2022年には、2900万ユーロを超える移籍金でスパーズへ移籍。ロンドンのクラブでは111試合に出場した。昨季は膝の負傷により長期間戦列を離れていた。

身長1メートル82のビスマは、マリ代表としても46試合に出場している。2024年からはキャプテンマークを巻いている。