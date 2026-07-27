アヤックスは公式チャンネルを通じて、ユリアン・ライクホフを1シーズンのレンタルでFCアンドラへ移籍させたと発表した。21歳のストライカーは即時にスペイン2部のクラブへ加わり、2027年夏までプレーする。レンタル契約には買い取りオプションも盛り込まれている。

注目されるのは、アヤックスがレンタルに出す前に、まずライクホフとの契約を1年間延長したことだ。これにより契約は現在2028年6月30日までとなり、さらに1シーズン延長のオプションも付いている。これによってアムステルダムのクラブは、レンタル期間終了後にこのFWがフリーで退団する事態を防ぎ、FCアンドラには完全移籍で獲得する可能性が与えられた。

ライクホフは2024年冬、アヤックスに復帰した。アムステルダムのクラブはボルシア・ドルトムントから約140万ユーロで買い戻していた。このアタッカーはそれ以前にもアムステルダムで下部組織を経験していたが、2021年にドイツの強豪クラブへの移籍を選んだ。

しかし、ライクホフのアヤックスでの新たな期間は、最終的に失望に終わった。トップチームでの公式戦デビューは2024年2月15日、カンファレンスリーグのFKボデ／グリムト戦で、本拠地での一戦だった。最終的にアヤックスのトップチームでは公式戦11試合の出場にとどまった。

このストライカーは昨季、アルメレ・シティFCへのレンタル移籍でも経験を積み、44試合の出場で19得点4アシストを記録した。