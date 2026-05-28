ルーカス・イェッテンはSCカンブールへ移籍し、3年契約（延長オプション1年）を結んだ。18歳の左サイドバックはアヤックスから加入し、昇格したカンブールでプレーする。

カンブールはイェッテンの加入を歓迎している。テクニカルマネージャーのラース・ランブーイはクラブ公式サイトで「ルーカスは以前から注目していた選手だ。獲得可能と分かり、すぐに交渉を開始した」と語った。

「ルーカスは1年半前、アヤックスのユースで最高峰の才能と評価された。守備だけでなく、技術とボールコントロールも高く、走力とエネルギーも備えている。 昇格クラブのテクニカルディレクターは「クラブの野心と計画に彼を納得させられたことをとても嬉しく思う」と語った。

移籍金は発生せず、期限切れ契約の延長交渉が不調に終わったことで実現した。

U-21代表として62試合に出場したが、トップチームデビューは果たせなかった。昨季は2度ベンチ入りした。

南アフリカ生まれのイェッテンは、クラブ内でも将来を期待される選手とされていた。2024年には「ユース部門で最も才能のある選手」に贈られるアブデルハク・ヌリ賞を受賞している。

身長170cmのディフェンダーは、1年前にこのトロフィーを獲得したヨレル・ハトの後継者となった。その翌年にはショーン・ステールが幸運な優勝者となった。