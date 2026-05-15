「アヤックス、新監督と口頭で合意」

ミチェルのアヤックス移籍がまた一歩近づいた。スペイン紙『マルカ』の記者マッテオ・モレット氏は金曜日、X（旧Twitter）で、アムステルダムのクラブがジローナを率いる50歳の監督と口頭合意に達したと伝えた。

正式契約の時期は未定で、ラ・リーガ終了後になると見込まれる。現在15位のジローナは残り2試合である。

テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは2021年からジローナで指導するミチェルの熱烈な支持者だ。バイエル・レバークーゼンも獲得に名乗りを上げたが、現時点ではアヤックスが優位とされている。

ヘット・パロール紙のヘンク・スパン記者はすでに金曜の電話で「ミチェルは1週間前に合意していた」と聞いていたが、「確認は取れていない」と慎重さも示した。

ミチェルは選手として17シーズン過ごしたラージョ・バジェカーノを率い、ラ・リーガ昇格を達成。2020年にはウエスカ、2022年にはジローナでも昇格を導いた。ジローナでは昨季チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

今季は1ポイント上で降格圏を回避する戦いを続けており、日曜にはアトレティコ・マドリード、その1週間後にはエルチェとの試合が予定されている。

ミチェルは3月にフレッド・グリムからチームを引き継いだオスカル・ガルシアの後任候補とされ、アヤックスはシーズン序盤に監督ジョン・ハイティンガを解任している。