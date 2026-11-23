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アヤックスは、今後5シーズンのメインスポンサー契約についてABNアムロとの合意に近づいている。クラブ周辺の情報筋を基に、この情報を火曜日に伝えたのは『デ・テレグラーフ』のクラブ担当記者マイク・フェルウェイだ。その後間もなく、アヤックスも交渉を認めたが、金額には言及しなかった。

同行が支払うのはボーナスを含めて1シーズン当たり1200万ユーロ。契約総額は6000万ユーロとなる。

ABNアムロは1991年から2008年にもアヤックスのメインスポンサーを務めた。現在は土曜日に活動するアマチュアチームと女子サッカーのスポンサーとなっている。

双方は火曜日中に契約をまとめる意向だ。早ければ水曜日に提携が正式発表される。

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フェルウェイは「そうなれば、複数の大手企業と話し合いを重ねてきた数カ月にわたる新メインスポンサー探しに終止符が打たれる」と記している。

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ABMアムロはアヤックスのユニフォームにぜひ復帰したい考えだ。アヤックスが1992年にUEFAの大会を制し、1995年にチャンピオンズリーグで優勝した際にも、そのロゴがユニフォームに掲げられていた。

これがメンノ・ヘーレンの最後の仕事となりそうだ。ゼネラルディレクターを務める同氏は先ごろ、長年勤めたアヤックスを2027年4月1日に離れたい意向を示した。

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現在のアヤックスのメインスポンサーはジッゴで、両者の提携は2015年1月1日に始まった。ケーブル大手との提携は2027年夏に終了する。

フェルウェイの第一報から間もなく、アヤックスはABNアムロとの交渉を認めた。クラブは短い声明で「アヤックスとABNアムロは、来シーズンからのメインスポンサー契約について交渉の最終段階に入っている。アヤックスは昨夏、ジッゴが今シーズン末をもってクラブのメインスポンサーを退くと発表した」と述べた。