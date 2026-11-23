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アヤックスが、今後5シーズンのメインスポンサー契約についてABNアムロとの合意に近づいている。クラブ周辺の情報筋を基に、アヤックス担当記者のマイク・フェルウェイが『デ・テレグラーフ』で火曜日に報じた。

同行はボーナスを含め、1シーズン当たり1200万ユーロを支払う。契約総額は6000万ユーロとなる。

ABNアムロは1991年から2008年まで、アヤックスのメインスポンサーを務めていた。現在は土曜日に活動するアマチュアチームと女子サッカーのスポンサーを務めている。

両者は火曜日中に契約をまとめる意向だ。順調に進めば、水曜日に提携が正式発表される。

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フェルウェイは「そうなれば、複数の大手企業と交渉を重ねてきた、新たなメインスポンサー探しに数カ月を経て終止符が打たれる」と記している。

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ABMアムロは、アヤックスのユニフォームへの復帰を強く望んでいる。1992年にUEFAのタイトルを獲得した際も、1995年にチャンピオンズリーグを制した際も、アヤックスのユニフォームには同行の名前が入っていた。

メンノ・ヘーレンにとっては、これが最後の仕事となりそうだ。ゼネラルディレクターを務めるヘーレンは先日、長年働いてきたアヤックスを2027年4月1日に離れたい意向を示していた。

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現在のアヤックスのメインスポンサーはジッゴで、両者の提携は2015年1月1日に始まった。ケーブル大手との提携は2027年夏に終了する。