アヤックスは、ユリアン・ライクホフを1シーズンの期限付き移籍でFCアンドラへ送り出したと、クラブの公式チャンネルを通じて発表した。21歳のFWは即時でスペイン2部のクラブへ移籍し、2027年夏まで同クラブでプレーする。なお、レンタル契約には買い取りオプションも盛り込まれている。

注目されるのは、アヤックスがライクホフをレンタル移籍させる前に、まず契約を1年延長したことだ。これにより契約期間は現在、2028年6月30日までとなり、さらに1シーズン延長のオプションも付いている。これでアムステルダムのクラブは、FWがレンタル期間終了後にフリーで退団するのを防ぎつつ、FCアンドラには完全移籍で獲得する可能性が与えられた。

ライクホフは2024年冬、アヤックスに復帰した。アムステルダムのクラブは彼をボルシア・ドルトムントから約140万ユーロで買い戻していた。アタッカーはそれ以前にもアムステルダムの下部組織で育ったが、2021年にドイツの強豪クラブへの移籍を選んでいた。

しかし、ライクホフのアヤックスでの新たな期間は、最終的に失望に終わった。トップチームでの公式戦デビューは、2024年2月15日に行われたカンファレンスリーグのFKボデ／グリムト戦だった。結局、アヤックスのトップチームでの公式戦出場はわずか11試合にとどまった。

FWは昨季、アルメレ・シティFCへの期限付き移籍ですでに経験を積んでおり、44試合出場で19ゴール4アシストを記録していた。