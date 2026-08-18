アヤックス、戦力外となった板倉の移籍で当初報じられていたより高額を受け取る

板倉滉がアヤックスを離れ、古巣ボルシアMGへ移籍する。当初伝えられていたよりも移籍金は高いと、デ・テレグラーフとフットバル・インターナショナルが火曜日に伝えている。

Sky Sportドイツ版の記者フロリアン・プレッテンベルクはXを通じて、両クラブが移籍金350万ユーロで合意に達したと報告。その金額はボーナスによって400万ユーロまで増額する可能性がある。アヤックスはさらに、将来の売却時の分配条項も取り付けた。

それから375日前、板倉はまだその逆の道をたどっていた。当時はボルシアMGからアムステルダムへ移籍。アヤックスはその1年前、同DFに実に1050万ユーロ、つまり約700万ユーロ多い額を支払っていた。

デ・テレグラーフは火曜日、アヤックスが板倉に対してボーナス込みで500万ユーロを受け取ると報道。日本人DFはメディカルチェック後、ドイツで4年契約を結ぶ。

プレッテンベルクによれば、板倉のメディカルチェックは水曜日に実施される予定。そこで問題が生じなければ、その後まもなくアヤックスから加入する選手としてお披露目される見通しだ。

板倉はアヤックスと2029年半ばまで有効な契約を結んでおり、クラブにはさらに1年延長のオプションもある。アムステルダムのクラブでは公式戦通算26試合に出場した。