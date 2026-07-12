アヤックス、市場価値2000万ユーロのブラジル人FW獲得へ交渉開始。

アヤックスはアゼディン・ウナヒに続き、FWマルコス・レオナルドの獲得も目指している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブは交渉中だ。

現在アル・ヒラルと契約する23歳のブラジル人ストライカーで、昨季リーグ30試合で16得点をマークした。

ロマーノ氏によると、アヤックスとアル・ヒラルはすでに最初の交渉を開始。同氏は、レオナルドが今夏にアル・ヒラルを退団すると伝えている。

アヤックスはウナヒと同様に市場価値の高い選手を狙っている。Transfermarktはレオナルドの市場価値を2000万ユーロ、ウナヒを1000万ユーロ（契約解除条項2500万ユーロ）と推定している。

以前からイタリア人ジャーナリストが伝えたアヤックスの関心を、ロマーノは日曜に裏付け、接触開始を明かした。

アヤックスはフォワードの補強を急いでいる。ウォウト・ウェグホルストがFCトゥウェンテへ移籍し、カスパー・ドルベルグの退団も否定していないため、現在センターフォワードはドン・アンジェロ・コナドゥのみだ。

レオナルドは2024年にサントスからベンフィカへ2000万ユーロで移籍し、半年後にアル・ヒラルが約4000万ユーロで獲得した。