アヤックス、多才なガディ・ベユクを巡る争奪戦に参戦

アヤックスがガディ・ベユクに関心を示していると、Foot Mercatoが報じている。20歳のフランスU年代代表は現在、セリエBのモデナと契約を結んでおり、複数クラブがその動向を追っているという。

ベユクはフランスを離れて以降、イタリアでプレーしている。FCベルサイユやフットボール・クラブ93ボビニーなどを経て、同DFはトリエスティーナに加入したが、トップチームで公式戦に出場することはなかった。

その後、ベユクはモデナでイタリア2部の舞台でブレイク。ここまでセリエBの同クラブで45試合に出場し、3ゴール1アシストを記録している。

ただ、Foot Mercatoによれば、ベユクの状況を注視しているのはアヤックスだけではない。バンクーバー・ホワイトキャップス、ユーヴェ・スタビア、アヴェッリーノも関心を寄せており、さらにクラブ名は明かされていないフランスのクラブも獲得に動いているという。

ベユクは以前、U-20ワールドカップで強い印象を残していた。フランス人DFは7試合中6試合で先発し、同国の年代別代表で存在感を示した。

フランスU-20代表は最終的にモロッコとのPK戦の末に敗退。その後の3位決定戦でもコロンビアに屈した。

このDFは最終ラインの複数ポジションをこなせるが、本職は右SBだ。Transfermarktによれば、ベユクの現在の市場価値は約250万ユーロとされている。

ベユクとモデナの契約は2028年半ばまで残っている。