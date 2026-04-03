アヤックス、世界的に有名な選手の息子をフューチャーカップのためにオランダに招く

スペイン代表サンティ・カソルラの16歳の息子、エンツォ・カソルラが、アヤックスから「オリンピア・フューチャー・カップ」への招待を受けた。「フューチャー・ユナイテッド」の一員として、彼はアヤックスのU-17チームと対戦する。

「フューチャー・ユナイテッド」は、FCヴォレンダム、コモ1907、クラブ・レオン、バランキージャ、CFパチューカ、ガンバ大阪、レアル・オビエドの選手たちで構成された選抜チームである。これらはアヤックスが密接に連携しているクラブである。

中東の現状により、招待されていたシャルジャFCの2名の選手はフューチャー・カップに参加できなくなった。

アヤックスは過去、特定のパートナークラブ1チームを招待することが多かった。アムステルダムのクラブは、この新しいコンセプトがどのような結果をもたらすか注目している。

招待された若手選手たちは、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、バイエル04レバークーゼンといった強豪チームを相手に、実力を発揮する機会を得ることになる。

カソルラ・ジュニア（レアル・オビエド）らも、イースターの週末にスポーツコンプレックス・デ・トゥーフトゥクトでその姿を見ることができる。彼はこの大会を心待ちにしている。「父のせいでここにいるわけじゃない。ここ数年、必死に努力してきたからなんだ。ゴールを決めたり、アシストをいくつか出せたら最高だね。」

まだ幼いカソルラは、41歳になってもなおラ・リーガで現役を続ける父親と同じクラブでプレーしている。81回の代表選出を誇る彼は、過去にアーセナルやビジャレアルなどでプレーした経歴を持つ。