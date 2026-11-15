アヤックス・レジェンズ、11ゴールの熱戦でFCバルセロナ・レジェンズに敗れる

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アヤックス・レジェンズは日曜日、ヨハン・クライフ・アレナでFCバルセロナ・レジェンズに4-7で敗れた。この親善試合は、両クラブで選手、監督として豊かな歴史を築いたヨハン・クライフの功績をたたえるものだった。

アヤックスではラファエル・ファン・デル・ファールト、ヴェスレイ・スナイデル、エドウィン・ファン・デル・サール、クラース＝ヤン・フンテラール、ヤリ・リトマネン、パトリック・クライファートらが出場。バルセロナ側にはハビエル・サビオラ、エリック・アビダル、ルート・ヘスプ、リュドヴィク・ジュリらが名を連ねた。なお、リトマネンやクライファートらはバルセロナ側でも短時間プレーした。

アヤックスは早々にクライファートのゴールで先制。ロナルド・デ・ブールが巧みにボールをスルーすると、クライファートが鮮やかなループシュートを決めた。しかし、カタルーニャのチームも反撃し、アレイシュ・ビダルのゴールで追いついた。

続いて、アヤックスで最後に背番号14を着けたロジェール・ガルシアがバルセロナを1-2とリードさせた。さらに、フランク・デ・ブールがビルドアップで犯したミスをサビオラが逃さず、1-3に。圧倒的な強さを見せるバルセロナは、ノリートがアレナで1-4となるゴールを決めた。

広告 広告

前半はまさにゴールラッシュとなった。フンテラールがヘディングで2-4とすると、ノリートが2-5となるゴールを記録。ファン・デル・ファールトのお膳立てからフンテラールが決め、3-5でハーフタイムを迎えた。

Related Topics

後半、アヤックスは力強い立ち上がりを見せたが、ライアン・バベルとデルク・ボーリフテルは好機を生かせなかった。それでも、ゴール前の混戦からシーム・デ・ヨングが決めて4-5に。ボーリフテルにも同点のチャンスが訪れたが、バルセロナGKヘスス・マリアーノ・アンゴイに阻まれた。

終盤にはバルセロナがアヤックスを突き放した。サビオラが4-6とし、クリスティアン・テージョが4-7となるゴールを決めた。残り数分にも選手交代が相次いだが、スコアは動かず。84分のプレーを終えたところで終了の笛が鳴った。

広告

アヤックス・レジェンズのメンバー（前半）： ファン・デル・サール；ヴィンター（23分、ファン・ライン）、フェルトンゲン、フランク・デ・ブール（22分、タハマタ）、ロブ・ビチュヘ（23分、エマヌエルソン）；シェーネ、スナイデル（34分、ダニ）、リトマネン（34分、ファン・デル・ファールト）；ロナルド・デ・ブール（34分、マドゥロ）、クライファート（34分、フンテラール）、リチャード・ビチュヘ（23分、バベル）

アヤックス・レジェンズのメンバー（後半）： ファン・デル・サール；ファン・ライン、マドゥロ、フェルトンゲン、エマヌエルソン；シェーネ（50分、エノー）、ダニ（47分、デ・ヨング）、ファン・デル・ファールト；タハマタ（47分、ボーリフテル）、フンテラール（47分、ミド）、バベル

広告

FCバルセロナ・レジェンズのメンバー（前半）： アンゴイ；ビダル、バリエンテ、アビダル、バルフアン（29分、モントーヤ）；トラショーラス、ガルシア、ジュリ；サビオラ、クルキッチ、ノリート

FCバルセロナ・レジェンズのメンバー（後半）： ヘスプ（49分、アンゴイ）；ビダル、フランク・デ・ブール、アビダル、モントーヤ；トラショーラス、ビチュヘ、ロナルド・デ・ブール；テージョ、クライファート、ノリート。