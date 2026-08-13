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Bart DHanis

翻訳者：

アヤックス、ルシャレル・ヘールトライダ獲得に向けてRBライプツィヒに接触

移籍情報
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アヤックスがRBライプツィヒに対し、ルチャレル・ヘールトライダの獲得の可能性について問い合わせを行ったことが、ドイツ版『Sky Sports』の報道で分かった。アムステルダムのクラブはレンタルでの獲得を望んでいる。

ヘールトライダがオランダ国内で高く評価されていることは周知の事実だ。センターバック兼右サイドバックの同選手は、すでにPSVと個人合意に達している。

また、プロデビューをデ・カイプで飾ったロッテルダム出身の同選手については、フェイエノールトも復帰を検討している。

ただ、ライプツィヒはヘールトライダを完全移籍で手放したい考えで、アヤックスとPSVはレンタルでの獲得を希望している。オランダのクラブにはサウジアラビア、スペイン、イングランドからの競争相手もいる。

仮にどのクラブも具体的に話を進めなければ、移籍期間の終盤にライプツィヒがレンタル移籍を受け入れる可能性もあると、Skyは伝えている。

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ライプツィヒは現在、このディフェンダーに2000万ユーロを求めている。この金額をアヤックス、PSV、フェイエノールトはいずれも支払う意思がない。

アヤックスは最終ラインの補強を急いでいる。ヨシプ・シュタロはまだ万全ではなく、今夏の退団が濃厚とみられている。板倉滉も新天地を探すことが認められている。

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