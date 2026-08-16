アヤックスは日曜午後、scヘーレンフェーン戦で今季のフリーンデンロテライ・エールディビジ初の勝ち点逸を喫した。本拠地ヨハン・クライフ・アレナで、ミチェル・サンチェス監督のチームは2-0のリードを守れず、2-2で引き分けた。これによりアヤックスは現在、エールディビジで5位となっている。ヘーレンフェーンはひとまず7位だ。

試合前の雰囲気は祝祭ムードだった。この一戦は、1996年8月14日に開場したヨハン・クライフ・アレナの30周年記念をテーマとして行われた。そのため、ルイ・ファン・ハール、ヤリ・リトマネン、ブライアン・ブロビーら複数の著名人が姿を見せた。

アヤックスは負傷したデイリー・ブリントと、パリ・サンジェルマンへ移籍したミカ・ゴッツを欠く中での戦いとなった。彼らの代役はそれぞれユリ・バースとアブデラ・ワザーネが務めた。そのほか、ユリアン・ブラントやマルコス・レオナルドらはベンチスタートとなった。

ホームチームは立ち上がりから主導権を握り、オスカル・グルークのシュートはベルント・クラーフェルブールがセーブした。数分後、その同じGKが1-0で痛恨の役回りを演じる。アーロン・バウマンがCKからポストを叩くと、クラーフェルブールがボールを自らのゴールに押し込んだ。

ホームチームの猛攻はやや落ち着き、ヘーレンフェーンも時折前に出るようになった。そこからヤコブ・トレンスコウのシュートはブロックされ、ディルク・プロパーのシュートは上へ外れた。一方でカスパー・ドルベリは2-0の絶好機を生かせず。デンマーク人FWは、ほぼ無人のゴールを前にして上へ外してしまった。

それでも最終的にアヤックスは前半のうちに追加点を奪う。ワザーネがミドルシュートを見事にゴール右上隅へ突き刺し、点差を広げた。しかしアディショナルタイムにヘーレンフェーンが2-1に追い上げる。マルク・テア・シュテーゲンはルカ・オイェンとディラン・フェンテのシュートには対応したものの、トレンスコウの遠い上隅への強烈な一撃にはなすすべがなかった。

後半開始直後、グルークはアムステルダム勢の3点目に迫ったが、マルクス・リンダイとクラーフェルブールが協力してゴールを阻止。その後、アヤックスは徐々に試合の主導権を失っていった。

長い時間、ヘーレンフェーンもそれに対して打つ手を見いだせなかったが、終了10分前に2-2となる。マクサンス・リベラが混戦のこぼれ球を足元に収め、強烈なシュートを突き刺した。その後はヘーレンフェーンの方がより得点の気配を漂わせたが、これ以上ゴールは生まれなかった。