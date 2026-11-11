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アヤックスは今冬、ユーリ・バースを放出するつもりはないと、DIARIO SPORTが報じた。スペイン紙によると、アヤックスはこのセンターバックに3000万ユーロ（約30億円）以上を要求している。

数週間前、SPORTは、新たなセンターバックを探すバルサがバースに行き着いたと報じていた。

バルサはバースのボールを扱う能力を高く評価しており、ポジショニングの良さも強みとみている。また、左サイドバックでもプレーできることを大きな利点と捉えている。

しかし、アヤックスに売却の意思はない。SPORTによると、アヤックスは「市場価値の2倍」を要求している。Transfermarktによるバースの市場価値は1600万ユーロと推定されている。

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カンファレンスリーグのFCミッティラン戦後、バースはバルセロナからの関心が取り沙汰されていることについて語った。「その噂がどこから来たのか分からないけど、もちろんうれしいよ」

バースは、ソフィアン・アムラバトの鼠径部の負傷により、アヤックスの直近のミッティラン戦（6-1で勝利）とFCトゥウェンテ戦（2-2）で守備的ミッドフィールダーとしてプレーした。

左利きのバースは2018年、エクセルシオールの育成組織からアヤックスに加入。3シーズン前にはNECに期限付き移籍してプレーした。