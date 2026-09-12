マルク・フェルカイルが金曜日、恋人エリサの死後初めてESPNのカメラの前に姿を見せた。ヨング・アヤックスの選手である彼は、RKCワールワイク戦後、自身の非常に厳しい状況について率直に語った。

「実際のところ、あまり良くないです」と20歳のミッドフィールダーは切り出した。「また人生を前に進めることに、とても苦労しています。そうしなければならないけれど、本当は前に進みたくない。エリサが残念ながら亡くなってしまったからです」

エリサは2025年12月18日、ランニング中に車にはねられた。フェーネンダール出身の21歳の女性はドクターヘリで病院に搬送されたが、そこで負ったけがにより亡くなった。

「エリサは、僕にとってただの誰かではありませんでした」とフェルカイルは続けた。「彼女は本当に僕のすべてでしたし、ここ（デ・トゥークムスト、編集部注）にもいつも来ていました。いつも一緒にアヤックスに向かっていました。彼女もこの近くの学校に通っていたので」

「彼女は人生の伴侶でした。その彼女が突然亡くなってしまうのは、これ以上ないほどつらいことです。サッカーの外では、あまりうまくいっていませんし、今でも本当に苦しんでいます」

「でも幸い、僕にはサッカーがあります。そこで何も考えず、全力でトレーニングできます。そうすることで少し気を紛らわせることができます」 この悲劇的な出来事から4日後、ヨング・アヤックス対RKCの試合では、エリサに向けた印象的な追悼が行われた。

金曜日、ヨング・アヤックスは再びRKCと対戦した。よりによってこの相手との試合に臨むのは、どれほど難しかったのか。「正直に言えば、そのことはあまり考えないようにしていました。やはり難しい試合です。試合に集中して、起きたことを考えないようにしました」とフェルカイルは締めくくった。

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