アヤックスがイリヤス・ウイラの獲得に動いていると、デンマークのTipsbladetが火曜日に報じた。ただ、この才能あふれるミッドフィールダーには欧州の複数のビッグクラブも関心を寄せており、アムステルダムでプレーすることになるかは不透明だ。

ボルシア・ドルトムント、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル、チェルシー、FCバルセロナも、FCコペンハーゲンに所属する15歳になったばかりのミッドフィールダーに強い関心を示している。ウイラは今年初めにAGFから加入し、2029年半ばまでの契約を結んだ。

前述のクラブのスカウトは、注目を集めるウイラを間近で視察するため、すでにデンマークを訪れている。デンマーク紙によれば、スペインとフランスのクラブからの関心もあるという。

アヤックス、マンチェスター・シティ、ボルシア・ドルトムント、バルセロナは、ウイラがFCコペンハーゲンと契約する前からこのミッドフィールダーを追っていた。この逸材が今の時点で世界最高峰へのステップを選ぶのか、注目される。

ウイラはデンマークとモロッコの両方のパスポートを持っており、最近モロッコU-17代表に招集された。司令塔はこの夏、初めてモロッコU-16代表としてプレーした。

アヤックス移籍が取り沙汰されるこのミッドフィールダーは、FCコペンハーゲンのトップチームではまだデビューを果たしていない。一方で、このデンマークの強豪では自分より年上の有望株たちとともにプレーし、トレーニングも積んでいる。

デンマークサッカー協会は、ウイラがモロッコのユース代表戦に出場している事実に不満を抱いていると伝えられている。ただし、彼がデンマークのパスポートを保有していない限り、デンマークのサッカー協会にできることはほとんどない。