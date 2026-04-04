アヤックス、ミチェル監督の獲得をめぐる争いで突如として大きな壁に直面

ヨルディ・クライフにとって、ミチェルをアヤックスの新監督として招へいするのは大きな難題となるだろう。現在ジローナの指揮を執るミチェルは、スペインで破格の年俸を得ており、これがアムステルダムのクラブにとって障害となる可能性がある。

ラジオマルカの移籍ジャーナリスト、マッテオ・モレット氏は今週、アヤックスがミチェルの獲得に動いていると報じた。マイク・フェルウェイ氏は『デ・テレグラフ』紙を代表してこの報道を否定したが、アヤックスが以前からこのスペイン人監督に注目していたことは確かだ。

現時点でその関心がどれほど具体的なものかは不明だ。しかし、ミチェルの獲得が容易な仕事ではないことは確かだ。ジローナとの契約は満了するが、アムステルダムでのポストのために給与を下げることを彼が受け入れるかどうかが問題となる。

金融専門家でアヤックスウォッチャーのホセ・デ・ラ・ヴェルデ氏によると、ミチェルの現在の年俸は300万～400万ユーロの間にあると、同氏はXで報告している。比較として、アヤックスの監督として過去最高額だった年俸は300万ユーロで、当時エリック・テン・ハグが受け取っていた金額である。

ミチェルのジローナでの高額な年俸には理由がある。同クラブはシティ・フットボール・グループの一員であり、同グループはスポーツ面での成功に資金面で協力しているからだ。2024/25シーズンには、ミチェルはジローナをチャンピオンズリーグへと導いた。

クルイフが監督のためにこれほどの金額を捻出する用意があるかどうかは、まだ未知数だ。さらに、ミチェルはほぼ常に常任のアシスタントであるサルバ・フネを帯同しており、これがコストをさらに押し上げる可能性がある。

ミチェルはアヤックスの監督候補として唯一の人物ではない。『デ・テレグラーフ』紙は今週、クライフがペップ・グアルディオラにも打診を行う可能性が高いと報じた。さらに、以前にはシャビもこのアムステルダムのクラブと関連付けられていた。