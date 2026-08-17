ミカ・ゴッツは先週、アヤックスからパリ・サンジェルマンへ移籍した。アムステルダムのクラブは、この21歳のアタッカーの移籍金として、アヤックスによれば最大5500万ユーロを受け取ることになるが、そのかなりの部分はKRCヘンクに渡る。

ゴッツは2020年から2023年までヘンクの下部組織でプレーしており、同クラブは彼をRSCアンデルレヒトから移籍金なしで獲得していた。なお、ヘンクのトップチームでプレーしたことは一度もなかった。

アヤックスが2023年1月に100万ユーロで獲得した際には、再販時の分配率についても取り決めがなされていた。その割合はおよそ10％だったとみられている。

Het Laatste Nieuwsによると、ヘンクはゴッツのPSG移籍によって約550万ユーロを手にする見込みだという。ベルギーのクラブにとってはかなりの金額だ。

ゴッツはアムステルダムで2029年6月30日まで契約を残していた。そのためアヤックスはベルギー人FWを残留させたい意向だったが、パリの国際的トップクラブへの移籍に協力した。

ゴッツは2023年の加入から数カ月後、アヤックスのトップチームで公式デビューを果たした。2023年4月、フォルトゥナ・シッタートとのリーグ戦で初めてトップチームの一員として出場し、その後のシーズンではトップチームの主力へと成長した。

このアタッカーは最終的にアヤックスで公式戦115試合に出場し、26ゴールを記録した。さらに2025-26シーズンには、エールディビジのヨハン・クライフ・タレント・オブ・ザ・イヤーにも選ばれている。