アヤックス、ホームで非常に強いハイドゥク・スプリトへの警戒を促される

今季のアヤックスが戦うのは、チャンピオンズリーグでもヨーロッパリーグでもなく、カンファレンスリーグのリーグフェーズだ。初戦の舞台はクロアチア。木曜日、ミチェル監督率いるチームはハイドゥク・スプリトと対戦する。アヤックスは1995年、のちに優勝を果たすチャンピオンズリーグの準々決勝で、このクロアチアの強豪を破った。あれから30年以上が過ぎた今、ハイドゥク・スプリトはどのような状況にあるのか。Voetbalzoneは、Jutarnji で同クラブを追う記者フラネ・マルシッチに話を聞いた。

リアン・ローゼンダール

「マリン・ソティチェク、ミケーレ・シェゴ、アブドゥリー・サニャンは現在、絶好調です。それにもちろん、ここ数年で街とハイドゥクの熱狂的なファンにとって象徴的な存在になったマルコ・リヴァヤもいます」。木曜日にクロアチアで対戦するアヤックスが特に警戒すべき選手について、マルシッチはまずそう答えた。ただし、センターフォワードのリヴァヤは9月末にハムストリングを負傷。33歳のストライカーはカンファレンスリーグの一戦を欠場せざるを得ない。

オランダでも知られる指揮官

ハイドゥクの監督は、オランダでも知られた存在だ。ゴンサロ・マヌエル・ガルシア・ガルシア（43歳）は2025年から、現在クロアチア1部リーグで首位に立つアヤックスの対戦相手を率いている。ウルグアイ出身で、現役時代はミッドフィールダーやフォワードとしてAGOVVアペルドールン、scヘーレンフェーン、ヘラクレス・アルメロ、FCフローニンゲン、VVVフェンロでプレー。その後はFCトゥウェンテで、アシスタントコーチと監督を短期間務めた。「彼が好むのは、豊富な運動量、積極性、強度を土台とする現代的なプレースタイルです。攻撃への意欲も強く、相手より多く得点することを重視します」

Getty Images

今季、ハイドゥクを欧州での成功に導くことがガルシアの仕事となる。ただ、マルシッチは、スプリトとその周辺ではカンファレンスリーグでの戦いが最優先事項というわけではないと強調する。「リーグフェーズで7、8ポイントを獲得してほしいという期待はあります。それだけ取れば、通常は24位以内に入り、次のラウンドに進めます。ただ、基本的には一試合ずつ見ていこうという姿勢です。欧州での試合について本格的な予想をするには、まだ早すぎます」

近年のハイドゥクが欧州の舞台でほとんど喜びを味わえていないことも、マルシッチはよく知っている。昨季もカンファレンスリーグ予選3回戦で敗退した。「ここ数年、ハイドゥクは欧州で予想外の敗退を何度も経験し、数々の挫折を味わってきました。格下の相手に敗れたこともあります。しかし今季はついにカンファレンスリーグ出場を決め、16年ぶりに秋の欧州での戦いを確保しました。そして、クラブにまとわりついていた否定的な評価の多くを払拭できたのです」

アヤックス相手に番狂わせなるか？

サッカー熱の高いスプリトに、木曜日は名門アヤックスがやって来る。「アヤックス戦は、おそらくクラブの現代史で最も重要な試合です。ポリュドでは壮大な一戦が期待されています。戦力的にはアヤックスが上だと誰もが分かっていますが、ハイドゥクが満員のスタジアムに集まる3万5000人の観客の前で、良い結果を残せるという強い信念もあります。少なくとも勝ち点1、できれば勝ち点3を取るということです。チャンスがあれば、ハイドゥクは番狂わせを全力で狙うでしょう」。マルシッチはアヤックスの選手たちにそう警告した。

Imago

1979年に開場した象徴的なスタジアム、ポリュドは、1995年春にもチャンピオンズリーグ準々決勝、ハイドゥク・スプリト対アヤックスの第1戦の舞台となった。ただし、その夜の観客がゴールを見ることはなかった。第2戦ではアヤックスが3-0で勝利し、比較的容易に準決勝へ進んだ。「年配のハイドゥクサポーターは1995年のアヤックス戦を振り返り、若い世代は今回の試合がクラブの歴史の新たな一章になることを望んでいます」と、クロアチアのクラブを追うマルシッチは説明する。「スプリトでは、アヤックスに雪辱を果たす絶好の機会と捉えられています」

30年以上が過ぎ、両者を取り巻く状況は大きく変わった。今回はチャンピオンズリーグでの大一番ではなく、欧州の大会では3番目に位置するカンファレンスリーグでの対戦だ。それでも、アヤックスの来訪はクロアチアのサッカー界で大きな話題となっている。「アヤックスがどれほど大きなクラブかは誰もが知っています。そしてこれは、おそらく現時点ですでにハイドゥクにとって今季最も重要な試合です。ただ、アヤックスの選手層がここ数年のほうが厚く、才能ある選手も多かったことも広く知られています。依然としてアヤックスが優勢ですが、ハイドゥクはもちろんホームで番狂わせを狙っています。今季はホームでまだ一度も負けていませんから」。マルシッチは、先週土曜日にハイドゥクが優勝を争うディナモ・ザグレブに2-1で勝利するところも見届けた。

スプリトにドルベリの姿なし

木曜日、ハイドゥクの守備陣がカスパー・ドルベリを警戒する必要はない。重い膝の負傷により、デンマーク人FWの今季は早くも終わったとみられる。通常なら、スプリトで前線を率いるのはトル・アロコダレだ。「ドルベリの不在によって、ハイドゥクのアヤックスに対する戦力評価が大きく変わることはありません。アヤックスには依然としてアディングラ、アロコダレ、アムラバトのような選手がいますから」と、マルシッチはデンマーク人ストライカーの欠場について語る。「ただ、ディナモ・ザグレブも戦力的には上でしたが、ハイドゥクは土曜日に彼らを驚かせました。ポリュドでのアヤックス戦でも同じことを成し遂げようと、全力を尽くすはずです」

Imago

そもそも、アヤックスとハイドゥクの欧州での対戦はそれほど多くない。アムステルダムのクラブが無敗で国内リーグを制した伝説的な1994-95シーズンには、前述のとおりチャンピオンズリーグ準々決勝でクロアチアの相手を退けた。その前の1993-94シーズンには、当時のUEFAカップウィナーズカップ1回戦でアヤックスがスプリトで1-0の敗戦を喫している。しかし、それは珍しいつまずきに終わった。ルイ・ファン・ハール率いるチームはオリンピスフ・スタディオンでの試合に6-0で大勝したからだ。

いずれにせよ、ハイドゥクの選手とサポーターにとって、いわば「正念場の週」となる。スプリトにアヤックスを迎えた3日後には、現在クロアチアリーグ2位のNKヴァラジュディンとの上位対決が控えている。国内での成功を求める思いはひときわ強い。ハイドゥクが最後に優勝したのは2005年、すでに21年前のことだ。一方、宿敵ディナモ・ザグレブはそれ以降、実に19回のリーグ優勝を果たしている。ガルシアは今季、「白の軍団」 で不滅の存在となれるかもしれない。