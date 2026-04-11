「アヤックス、ポルトガルのトップタレント獲得へ全力」

『Ajax Showtime』によると、アヤックスは15歳のFWマルティム・リベイロ（スポルティング・ポルトガル）の獲得を最優先している。彼は同世代屈指の才能とされ、クラブは彼が16歳になる来夏にオランダへ招へいする方策を探っている。

2010年生まれのリベイロは公式にはU-16だが、スポルティングとポルトガル代表のU-17でもプレーし、同世代をリードする。

同メディアによると、彼は機動力と技術を兼備し、右足が強力なセンターフォワードだ。

アヤックスはベルギー、フランス、ポルトガル、スペインのユース市場に注力しており、昨冬にはアンデルレヒトからサモリー・コネを獲得したが、手続きと怪我でまだ出場していない。

コネは当面U-16に合流するものの、すぐに上のカテゴリーへ昇格すると見込まれる。アンデルレヒトではすでにU-18でプレーしていたからだ。アヤックスは成長の早い若手にはこの方式を適用することが多い。

昨夏にはFCバルセロナからエロイ・ゴメス・サウス、パリ・サンジェルマンからロメオ・ガルニエ、AJオセールからマーヴィン・ムズングを獲得。アヤックスは、今後も才能ある若手への投資を続ける方針だ。

リベイロに加え、アムステルダムではパリ・サンジェルマンとの契約が満了となる18歳のフランス人FWアダム・アヤリも候補に挙がっている。これにより、アヤックスは将来に向けて複数の選択肢を残した。

来季補強第1弾としてスパルタ・ロッテルダムから14歳のFWクインシー・ネリッセを獲得。アヤックスU-16に加入し、フェイエノールトやPSVを退けて同クラブを選んだ。クラブは今後数カ月でさらに若手有望株を加える見込みだ。