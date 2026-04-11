アヤックス、ヘラクレス・アルメロ戦で快勝し、勢いを取り戻す

アヤックスは土曜の夜、アシト・スタディオンでヘラクレス・アルメロに3－0で快勝した。ミカ・ゴッツとスティーブン・ベルグヒースの2得点でリードし、終盤に富安健洋が退場しても守り切った。

アヤックスは伊倉浩とオスカー・グルークが先発し、ショーン・ステールとオリバー・エドヴァルセンはベンチに。FWは再びウォウト・ウェグホルストが起用され、怪我から復帰した富安はベンチスタートだった。 カスパー・ドルベルグは出場せず。ヘラクレスにはレムコ・パスフェールとナチ・ウヌヴァルが先発した。

序盤はヨルティ・モキオとウェグホルストが好機を創出。ベルフイスのFKはパスフェールに阻まれたが、16分、ゴッツが迷ったGKの上をループシュートで越え0-1。

直後、ウェグホルストのパスを受けたバーグヒースがワンツーで追加点。試合はほぼ決まった。

後半開始早々、アヤックスは連係で追加点。連続パスがベルフイスに通り、GKの迷いを突いて0－3。最下位相手に優位に立った。

その後もアヤックスはチャンスを作り続け、ヴェーホルストとゴッツのシュートはポストを叩いた。ヘラクレスは対抗手段がなく、アルメロの観客は敗北を受け入れつつあった。アーネスト・ファーバー監督率いるチームは無力さと自信のなさを露呈した。

試合終盤、アヤックスは不運に見舞われた。途中出場の冨安が、突破したレクインシオ・ゼーフイクを倒したとしてVAR判定でレッドカードを受け退場。それでも10人のアヤックスは難なく試合を締め、欧州カップ戦出場権争いで貴重な勝ち点を手にした。