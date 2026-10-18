アヤックスは日曜日、FCフローニンゲンに2-5で快勝した。ミチェル・サンチェス監督率いるチームは特に後半、決定力を発揮。今季のエールディビジで、1試合5得点を挙げたのは3度目となった。ユーロボルフでの一戦は目まぐるしい展開となり、終盤も騒然とした。ユリアン・ブラントとヨルシー・モキオがそれぞれ2得点を挙げ、アーロン・バウマンもゴールを決めた。

アヤックスは好調な立ち上がりを見せ、早い段階で決定機を迎えた。レオナルドが突如としてエティエン・ファーセンと1対1になったが、ブラジル人FWはシュートまでに時間をかけすぎ、ボールをGKの正面に蹴ってしまった。

その少し後、レオナルドはファーセンより先にボールに触れた。先にボールに追いついたストライカーは激しく倒され、当然のようにPKが与えられた。主将ダフィ・クラーセンがキッカーを務めたが、11メートルの距離からのシュートは失敗。ファーセンは見事なセーブで自身のミスを取り返した。

ミチェル監督率いるチームはユーロボルフで試合をかなりうまくコントロールしていた。しかし、クラーセンが自陣ペナルティーエリア内でリスクの高いスライディングを仕掛け、ブリニョルフル・ウィルムソンを倒す。デニス・ヒフラー主審はプレーを続行させたものの、その後VARのモニター確認に呼ばれた。映像を入念に確認した末、当初の判定を維持した。

アヤックスにとっては追い風となり、その直後に先制する。オーウェン・ワインダルが相手陣内でヨルフ・スフレウデルスからボールを奪い、ブラントにつなぐ。ドイツ人選手が左足で放ったシュートは、マルコ・レンテに当たってネットを揺らした。0-1。その直後、アーロン・バウマンもCKから押し込んで0-2とし、アムステルダムのチームが勝利をほぼ手中に収めたかに見えた。

ところが後半開始早々、ウィルムソンがフローニンゲンに1点をもたらし、状況は一変した。その前にはレオナルドが自陣で不用意にボールを失っていた。クラーセンがすぐにリードを広げたかと思われたが、ゴールは認められなかった。得点に至るプレーの中で、オスカル・グルフがオフサイドの位置にいたためだ。

それでも、やがて1-3となる。ワインダルが力強いプレーからブラントにボールを渡し、ブラントがこの試合2点目を決めた。この場面でのファーセンの対応は良くなかった。3点目でフローニンゲンの抵抗は途絶え、アヤックスはさらに点差を広げて大勝した。

モキオがCKから押し込んで1-4とすると、狙い澄ましたシュートで1-5も記録した。これにより、ミチェル監督はイヴ・ビスマをデビューさせることができた。その後、トム・ファン・ベルヘンがマルク・テア・シュテーゲンのためらいのある対応を突いて2-5とした。アディショナルタイムにはファン・ベルヘンがPKからフローニンゲンの3点目を挙げるチャンスもあったが、テア・シュテーゲンが阻止した。いずれにせよ、フローニンゲンにとっては痛い敗戦となった。一方、アヤックスは大勝によって、このところ続いていた否定的な空気を払拭した。