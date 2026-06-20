アヤックス、フェイエノールト、PSVは、7度代表経験のある選手の才能ある息子を獲得できなかった。

『デ・テレグラーフ』紙によると、キライノ・シャケンはSCヘーレンフェーンとの契約を2030年半ばまで延長する見通しだ。元オランダ代表ルーベン・シャケンの17歳の息子は、フリースラントでプロサッカー選手として頭角を現すことを目指している。

父同様、矢のような速さを誇る右ウイングで、昨季はすでに数回ベンチ入りした。

来季のプレシーズンもトップチームに合流する予定で、ジャーナリストのマイク・フェルウェイ氏は「彼はスポーツ面でのプランを選んだ」と語る。

「その活躍で伝統のトップ3クラブも注目したが、数回の交渉の末、彼はフリースラントに残ることを選んだ」と、このアヤックス専門記者は伝えている。

ESPNは以前、彼がヘーレンフェーンで最高年俸のユース選手になると伝えており、そのオファーを受けた形だ。

フェイエノールトに移籍していれば、弟ジェライノと再会できた。ジェライノは昨季、ロビン・ファン・ペルシ率いるフェイエノールトの試合登録メンバーに入り、FCトゥウェンテやヘーレンフェーン戦でベンチ入りした。

また、兄弟の代理人も務める父ルーベンはフェイエノールトで公式戦136試合に出場し、デ・クープでプレーする中でオランダ代表として7試合国際試合に出場した。