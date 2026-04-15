「アヤックス、フェイエノールト、PSVがイリアン・ハディディの獲得を争う」

オランダのビッグ3が、スタンダール・リエージュの17歳MFイリアン・ハディディ争奪戦に名乗りを上げた。ワロンの新聞『ラ・デルニエール・ウール』が報じた。

17歳の右利きボランチで、スタンダール・リエージュU-18の主将を務め、今季16試合5得点をマークしている。

トップチームデビューは 아직先だが、今季は1軍練習に定期的に参加。契約満了が迫り、欧州強豪も注目している。

同紙によると、アヤックス、フェイエノールト、PSVがハディディの動向を注視。さらにボルシア・ドルトムント、LOSCリール、ASモナコ、クラブ・ブルージュも関心を示している。

同紙によると、先週末のスタンダール・リエージュU-18の試合では「左隣にオランダ語を話すマンチェスター・シティのスカウトがいた」という。相手はどの選手目当てか明かさなかったが、数分のアイコンタクトで意図は明白だったという。

4月初頭にモロッコU-17代表として出場した大会で優勝し、その活躍が注目を集めた。来月開催されるU-17アフリカネイションズカップでも彼のプレーが見られる見込みだ。

ハディディは今後、進路を決定しなければならない。周囲は慣れた環境であるリエージュ残留を勧めているが、他クラブの金銭条件の方が魅力的だ。『ラ・デルニエール・ウール』紙によると、再編以来、スタンダール・リエージュは高額契約に慎重になっているという。