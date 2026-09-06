アヤックス、ファン・ボメルの危険極まりないファウルを受けたアーロン・ボウマンについて懸念される最新情報を発表

アヤックスがアーロン・ボウマンの容体について最新状況を伝えた。DFはPSV戦（1-3で敗戦）でルベン・ファン・ボメルの激しいチャージを受け、負傷していた。

1-2で迎えた80分にアクシデントが起きた。ファン・ボメルはボールへの対応が遅れ、頭でボールに向かったボウマンに激しくぶつかった。その後、強烈な衝突となり、アヤックスの選手はピッチに倒れたままになり、頭部に明らかな症状を訴えていた。

アムステルダムのクラブは日曜午後、クラブ公式サイトを通じて若きDFの状況を明かした。ボウマンは試合後、直ちに病院へ搬送されていた。

検査の結果、ボウマンは胸骨と肺に打撲を負っていることなどが判明した。19歳のDFは日曜日も経過観察のため病院にとどまり、日曜夜に退院する見込みだ。

アヤックスは、このDFをしばらく欠くことになると見ている。クラブによれば、ボウマンはフォルトゥナ・シッタート、ヴィレムII、エクセルシオールとの試合を欠場する見通しだ。本人は、代表ウィーク明けにはこの最多優勝クラブで再びプレー可能になることを願っている。

Goedemorgen Eredivisieで、PSVのテクニカルディレクターを務めるアーネスト・スチュワートは、ファン・ボメルが強い自責の念を抱いており、試合終了の笛の後にはかなり動揺した様子だったことを認めた。

「彼は試合後、謝罪するためにアヤックスのロッカールームに入った。そこで感情がこみ上げる場面もあった」と、PSVのテクニカルディレクターはアムステルダムでの波乱含みの大一番を振り返って締めくくった。