ユリアン・ブラントに興味を示しているのはアヤックスだけではない。移籍金なしで獲得できる30歳のドイツ人MFについて、PSVも注目しているという。

先週、アヤックスがブラントに接触したと報じられた。ドイツ紙『ヴェストドイチェ・アルゲマイネ・ツァイトゥング』は、年俸が移籍の壁になると伝えている。ブラントはドルトムントで年間800万ユーロを稼いでいた。

スペインやイタリアのクラブも興味を示しているが、PSVも獲得に挑戦する構えだ。クラブウォッチャーのリック・エルフリンクは、アイザック・ババディの将来展望を分析する中でイスマエル・サイバリの退団に触れ、「ブラントはPSVにとって選択肢の一つ」と指摘している。

「前述の通り、ババディはPSVのボス監督の現在の計画において役割を担っていない。クラブは現在、イスマエル・サイバリの後継者を探さなければならないが、その選択肢の一つとして、経験豊富なドイツ人選手ユリアン・ブラントが挙げられるかもしれない。」

公式にはまだ動きはないが、事情通はPSVが接触する可能性を指摘する。フリー移籍とはいえ、高年俸が交渉の壁になる。エルフリンク氏は「関心を示すクラブは多い」と結んだ。

ゲッツェがPSVの後押しをする可能性もある。PSVは2020年夏、フリーのゲッツェを獲得した実績がある。 ドルトムントのアイコンであり、2014年W杯決勝（ドイツ1-0アルゼンチン）で決勝点を挙げたゲッツェは、PSVで77試合に出場し、アヤックスを破ってKNVBカップを制した。

サイバリに続き、ババディの退団も濃厚だ。エルフリンク氏は「アントワープFCでの不本意なレンタル期間を経て、彼はトップレベルでプレーできるクラブを早期に探している」と説明する。