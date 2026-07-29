アヤックス、バルト・ファン・ローイと交渉中も、トゥウェンテの要求額はなお高すぎると判断

アヤックスがバルト・ファン・ローイの獲得に照準を合わせている。FCトゥウェンテの右サイドバックが、アムステルダムで新たな右サイドバックになるべき存在だと、ESPNが報じている。

ESPNによると、アヤックスはノールト＝ブラバント出身の25歳DFを以前からリストアップしていた。ジョルディ・クライフとファン・ローイの最初の話し合いはすでに行われている。

アヤックスはファン・ローイをアントン・ガーイの理想的な後継者と見ている。ESPNは、最近アイントラハト・フランクフルトへの移籍に近づいていたデンマーク人右サイドバックが退団すると見込んでいる。

「FCトゥウェンテでは、ファン・ローイはビルドアップの局面で常に2人のセンターバックの脇に入る。さらに後方からの縦パスでラインを破るプレーでも際立っている。これはまさにミチェルが右サイドバックに求めているものだ」と同スポーツ専門局は記している。

ファン・ローイのプレースタイルはジョエル・フェルトマンのそれとはまったく異なる。そのため、現在はヨング・アヤックスでコンディション維持に努めているフリーのDFは候補に入っていない。

冬には、トゥウェンテがファン・ローイに対する1000万ユーロのオファーをまだ拒否していた。そのオファーはウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからのものだった。トゥッカーズは現在も再び約1000万ユーロの金額を狙っている。アヤックスはその額を高すぎると見ているが、それでもなお契約成立を期待している。