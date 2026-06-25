「アヤックス、バルセロナからテル・ステゲン獲得」

アヤックスはマルク＝アンドレ・テル・ステーゲンの獲得目前。スペイン紙『AS』は木曜日、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフがバルセロナとレンタル移籍で合意したと報じた。

『Voetbal International』によると、アヤックスが検討した複数案の中で、レンタル移籍が最も現実的な選択肢だという。契約は1年で、その後テル・ステゲンは2028年まで契約が残るスペインへ戻る。

テル・ステゲン（34）は怪我が多く、昨年は背中の怪我で前半戦を全休。1月にジローナへレンタル移籍したが、ハムストリングの怪我で2試合の出場にとどまった。

移籍の決め手は、降格したジローナで共に過ごした新監督ミチェルの存在とみられる。

クルイフは、怪我の多さを除けばテル・ステゲンが正GKとして理想的だと判断。ただし、年俸1500万ユーロとされる高額報酬の負担軽減が課題だ。

テル・ステゲンは以前からアヤックスと噂されており、ヤン・ゾマーも候補に挙げられていた。ゾマーはインテルから移籍金なしでクラブ・ブルージュへ加入する見込みだ。

ヴィテズスラフ・ヤロスは昨季リヴァプールからレンタルされアヤックスの正GKを務めたが、負傷で離脱。その後マーテン・パエスにポジションを譲り、レンタル満了でリヴァプールへ復帰した。よって来季はテル・ステゲンがアムステルダムの守備陣を率いる見込みだ。